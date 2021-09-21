Ödüller verildi

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 28'inci İstanbul Caz Festivali'nin Yaşam Boyu Başarı Ödülü, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleştirilen bir törenle takdim edildi. Şahsi sebepler dolayısıyla törene katılamayan sanatçı Tülay German adına ödülü Helin Saltık aldı. Saltık'a ödülü festival direktörü Harun İzer sundu

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Cazın ve güncel müziğin yıldız isimlerini bir araya getiren İstanbul Caz Festivali'nin plaket ve ödül töreni Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleştirildi. Ses sanatçısı Tülay German'a Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nün takdim edildiği gecede festivalin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara da teşekkür plaketleri verildi.

Ödül ve plaketlerin ardından şarkıcı ve piyanist Karsu, söz yazarı ve plak şirketleri tarihinin en önemli figürlerinden Ahmet Ertegün'ün kurduğu Atlantic Records'ın efsane eserlerini seslendirdiği 'Karsu Plays Atlantic Records' projesi ile sahnedeydi.