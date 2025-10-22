Ödüllendirilecekler

Sinema sektörüne emek vermiş sanatçıların örgütlenmesi, sosyal hakların iyileştirilmesi ve emeklilik haklarının sağlanmasına yönelik çalışmalar yürüten Film-San Vakfı, bu yıl 2'nci kez düzenleyeceği ödül töreniyle dizi ve film sektörünün başarılı isimlerini onurlandıracak. Sultangazi Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenecek olan FİLM-SAN Ödül Töreni, 17 Kasım 2025 Pazartesi günü Rami Kütüphanesi Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirilecek. Sanat camiasının bir araya geleceği törende, 2024-2025 sezonundaki başarılı sinema ve dizi yapımlarında yer alan isimlere ödülleri takdim edilecek.

FİLM-SAN Ödül Töreni'nde 'Onur Ödülleri'; Engin Çağlar ile Meral Çetinkaya, 'Vefa Ödülleri' ise Çolpan İlhan, Sadri Alışık, Cüneyt Arkın, Öztürk Serengil ve Ferdi Merter Fosforoğlu adına varislerine takdim edilecek. Halil İbrahim Kalaycıoğlu’na da 'Sanata Katkı Ödülü' takdim edilecek.

Sunuculuğunu Kıvanç Terzioğlu ve Arzu Yetiş Kocatepe’nin üstleneceği gecede ödül alacak isimleri; Murat Özen, Özlem Savaş, Sevinç Özer, Atılay Uluışık, Çira Gökdemir, İnanç Terzioğlu, Çağlan Övet, Mert Kocatape ve Fulya Varbel'den oluşan jüri belirledi.