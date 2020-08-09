Ödül Senin Beşiktaş'a destek gecesinde ne kadar para toplandı? sorusu bu akşam düzenlenen özel gece için merak ediliyor. Pekçok ünlü ismin katıldığı Ödül Senin Beşiktaş'a destek gecesinde Beşiktaş'ın ilk 11 sporcusunun isimlerinin basılı olduğu “Kampanya Hatıra Tişörtü”nün satışı yapılıyor. Ödül Senin Beşiktaş'a destek gecesinden ayrıntılar haberimizde.

ÖDÜL SENİN BEŞİKTAŞ'A DESTEK KAMPANYASINDA NE KADAR TOPLANACAK?

Bugün düzenlenen organizasyonda siyah-beyazlı yönetim, önemli bir gelir elde edilmesini bekliyor. Toplanan net destek, gecenin sonunda belli olacak.

ÖDÜL SENİN BEŞİKTAŞ'A DESTEK GECESİNDE ÜNLÜ İSİMLER

Vodafone Park Stadı'nda gerçekleşen canlı yayında tribünlerde Beşiktaş JK Başkanı Ahmet Nur Çebi ile birlikte Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Üyeleri, Teknik Direktör Sergen Yalçın, Beşiktaşlı eski sporcular, Beşiktaş JK bünyesindeki tüm branşlara ait sporcu ve antrenörler oturuyor. Gecede Yılmaz Erdoğan'ın konukları arasında Hülya Avşar, Erkan Petekkaya, Zafer Algöz, Mehmet Erdem, Hakan Altun, Çok Güzel Hareketler 2 ekibi, Ömür Gedik, İsmail Demirci, Onur Buldu ve Barış Murat Yağcı gibi ünlü isimler yer alıyor.

Gecede, “Bırakmam Seni” kampanya filminde yer alan Beşiktaş'ın ilk 11 sporcusunun isimlerinin basılı olduğu “Kampanya Hatıra Tişörtü”nün satışı da yapılıyor. ‘Kampanya Hatıra Tişörtü'nün bireysel alımları kampanya web sayfası olan birakmamseni.org adresinden, iş dünyası toplu alımları ise 0 850 215 19 03 numaralı çağrı merkezi üzerinden yapılıyor. 500 adet üstü toplu alım yapan iş dünyası temsilcileri ve kişiler canlı yayına alınıyor.