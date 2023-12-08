ODMD'den elektrikli araç ithaline ilişkin açıklama

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Kasım ayı sonunda yayınlanan ve Türkiye'ye ithal edilecek elektrikli araçlar için yeni kurallar getiren 'Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliği', sektörde tartışılmaya devam ediliyor.

Önceki günlerde, Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nin (OYDER) tebliğ ile ilgili eleştirilerinin yer aldığı açıklamasının ardından, bu sefer de Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nden (ODMD) bir açıklama geldi.

Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar Haberi Görüntüle

29 Kasım 2023 tarihinde yayınlanan son “Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliği” hakkında değerlendirmelerde bulunan ODMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, düzenlemenin kendilerini şaşırttığını vurguladı.

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'DÜZENLEMEDEN DOLAYI ŞAŞIRDIK'

Bozkurt, "Elektrikli Araçların İthaline İlişkin yapılan son düzenlemeden dolayı doğruyu söylemek gerekirse şaşırdığımızı ifade edebiliriz. Evet, son dönemde Türkiye pazarına girmeye başlayan elektrikli araç marka sayısındaki artış sebebiyle, özellikle de tüketicilerin mağdur olmaması adına bazı önlemlerin alınması kaçınılmaz görünüyordu. Biz de ODMD olarak, henüz yeni bir teknoloji olan elektrikli araçlarla ilgili standartların belirlenmesi ve tüm detaylarıyla uygulanması gerektiğini düşünmekteyiz" dedi.

Araçların servis ve onarım hizmeti alacağı tesisler ve bu tesislerdeki güvenlik ekipmanlarının, araçlara hizmet verecek teknik personelin eğitimi gibi konuların hayati önem taşıdığını aktaran Bozkurt, "Örneğin bu konuda eğitimsiz bir teknisyenin elektrikli araca müdahalesi, teknisyenin can güvenliği için yüksek risk oluşturmaktadır. Aynı şekilde elektrikli bir araçta servis ve onarım esnasında oluşabilecek negatif bir durumda, araca nasıl müdahale edileceği konusunda gerekli eğitimlerin alınmış olması ve müdahale ekipmanlarının servis hizmeti veren yetkili bayilerde standart olarak bulunması gerektiği konusunda da hemfikiriz" ifadelerini kullandı.

'YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİNE ENGEL TEŞKİL EDECEK UYGULAMADAN KAÇINILMALI'

Alınan önlemlerin ticareti engelleyebileceği uyarısında da bulunan ODMD Başkanı Bozkurt, "Yukarıda bahsedilen amacın ötesinde, ticaretin engellenmesi seviyesinde bir noktaya ulaşan önlemlerin, ülkemizde yatırım yapmayı planlayan yerli ve yabancı yatırımcıların cesaretlerinin kırılmasına sebebiyet verebileceğini düşünüyoruz. Yatırım ortamının iyileştirilmesine engel teşkil edecek uygulamalardan kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz. Çıkan son tebliğ ile, sadece pazara yeni giriş yapacak marka ve modeller değil, ülkemizdeki yerleşik ve hatta üretim yatırımı olan markaların da birçok modelinin satışını engellemeye yönelik bir durum oluşmuştur" diye konuştu.

Konuyla ilgili önerilerini de sıralayan Bozkurt, "Elektrikli araç teknolojisinin gerektirdiği tüm güvenlik standartları belirlenmeli ve bunun birebir uygulanması şartı getirilmelidir. Bu şekilde hem elektrikli araç kullanıcısının hem de araca hizmet veren teknisyenlerin güvenliği en üst düzeyde sağlanmalı, gereken standartları yerine getirmeden hiçbir markanın pazara girişine izin verilmemelidir. Bununla beraber tüm dünyada kabul görmekte olan elektrikli araçların, vatandaşın faydasına olacak şekilde rekabetçi bir ortam yaratmasına da engel olunmamalıdır" dedi.

OYDER: SÜRECİN UZAMASI HALİNDE İFLASLAR KAÇINILMAZ OLACAKTIR

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) de, tebliğin bu hali ile Türkiye'de yerleşik yetkili satıcılıkları ve ticareti temelinden etkileyecek nitelikte olduğunu bildirmişti.

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OYDER'den yapılan açıklamada, "Yeni tebliğ ile ilgili markanın modellerinin ülkemize ithalatı duracağı için, yeniden izin belgesi alınana kadarki süreçte yetkili satıcıların araç kaynağı kesilecek ve ticaret tamamen duracaktır. Bu markalara yatırım yapmış olan yetkili satıcılar için ilk etapta zarar, sürecin uzaması halinde de iflas kaçınılmaz olacaktır" denildi.

OYDER, olası mağduriyetlerin önlenmesi adına çözüm önerilerini de sıralamıştı.