Kulüpten yapılan açıklamada, Ighalo'nun 31 Mayıs 2020'de biten sözleşmesinin 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldığı belirtildi.

Ara transfer döneminde Manchester United'a katılan 30 yaşındaki Nijeryalı forvet, İngiliz ekibiyle çıktığı 8 maçta 4 gol kaydetti.