Odine Solutions Teknoloji talep toplama işlemleri sona ermesinin ardından, halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih araştırılmaya başlandı. Odine Solutions halka arzında toplamda 44 milyon lot, eşit bir şekilde dağıtılacak. Peki, "Odine Solutions halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Odine Solutions kaç lot verir, ODINE ne zaman işlem görecek?" İşte ODINE hisse kodu ile borsada işlem göreceği tarih...