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        Haberler Ekonomi Borsa Odine Solutions halka arz sonuçları açıklandı mı? Odine Solutions kaç lot verir, ODINE borsada ne zaman işlem görmeye başlayacak? - Borsa Haberleri

        Odine Solutions halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Odine Solutions kaç lot verecek?

        Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş. 13-14-15 Mart tarihleri arasında, 30,00 TL hisse fiyatıyla halka arz edildi. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından, Odine Solutions halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih yatırımcıların gündemini meşgul etmeye başladı. Odine Solutions, halka açıklık oranı yüzde 40 olarak açıklanırken, halka arz büyüklüğü 1.32 milyon TL olduğu belirtildi. İşte Odine Solutions halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2024 - 16:48 Güncelleme: 16.03.2024 - 16:48
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        • 1

          Odine Solutions Teknoloji talep toplama işlemleri sona ermesinin ardından, halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih araştırılmaya başlandı. Odine Solutions halka arzında toplamda 44 milyon lot, eşit bir şekilde dağıtılacak. Peki, "Odine Solutions halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Odine Solutions kaç lot verir, ODINE ne zaman işlem görecek?" İşte ODINE hisse kodu ile borsada işlem göreceği tarih...

        • 2

          ODİNE SOLUTİONS HALKA ARZ TOPLAMA İŞLEMLERİ SONA ERDİ!

          Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş. halka arzında talep toplama işlemleri 13-14-15 Mart tarihleri arasında tamamlandı.

        • 3

          ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJİ HİSSE FİYATI NE KADAR?

          Şirketin her pay adetine 30,00 TL fiyat biçiliyor. ODINE kodu ile şirket hisseleri Borsa İstanbul "Yıldız Pazar"da işlem görmeye başlayacak.

        • 4

          ODINE SOLUTIONS KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

          Odine Solutions Teknoloji'nin halka arzı katılım endeksine uygun değildir.

        • 5

          ODINE SOLUTIONS HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Odine Solutions Teknoloji halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından kişi başına düşen lot miktarı ve konuya ilişkin tüm detaylara haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

        • 6

          ODINE SOLUTIONS HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

          Odine Solutions halka arzının önümüzdeki günlerde halka arz edilmesi bekleniyor.

        • 7

          ODINE SOLUTIONS KAÇ LOT VERİR?

          Avrupakent GYO toplamda 100.000.000 TL nominal değerli payları, bireysele ve şirket çalışanlarına eşit şekilde pay başına 55,08 TL'den dağıtılacak. SPK bülteninde yer alan bilgilere göre Avrupakent GYO'nun halka arzında, şirketin mevcut ortaklarından, Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret'e ait 23.621.365 TL, Süleyman Çetinsaya'ya ait 11.310.012 TL, Gökhan Çetinsaya'ya ait 32.286 TL, Nurcan Çetinsaya'ya ait 32.286 TL ve Serhan Çetinsaya'ya ait 4.051 TL nominal değerli C grubu payların satışı gerçekleştirilecek.

          Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) *

          2.2 milyon katılım - 13 Lot (390 TL)

          2.5 milyon katılım - 11 Lot (330 TL)

          2.9 milyon katılım - 10 Lot (300 TL)

          3.3 milyon katılım - 9 Lot (270 TL)

          3.7 milyon katılım - 8 Lot (240 TL)

          4.1 milyon katılım - 7 Lot (210 TL)

          4.5 milyon katılım - 6 Lot (180 TL)

          4.9 milyon katılım - 5 Lot (150 TL)

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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