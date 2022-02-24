Odessa’daki Türk öğrenciler sığınaklarda

Ukrayna’nın Odessa kentinde bulunan Türk öğrenciler, bölgede yükselen bomba seslerinin ardından sığınaklara indi.
Rusya’nın, Ukrayna’nın çeşitli kentlerine yönelik operasyonuyla patlama sesleri yükselirken halk, sığınaklara koşuyor. Saldırıların tedirginliğini yaşayan halk, sığınaklara yerleşerek korunmaya çalışıyor. Odessa’da bulunan Türk öğrenciler her an bir bomba düşme ihtimaline karşı yurt görevlisinin de yardımı ile sığınaklara indi.
Bu anları görüntüleyen Hakkı Saygın, “İmkanım olursa bunları ileteceğim” dedi. Sığınakları gösteren Hakkı Saygın, “Mikron Fabrikaya bomba düştü. Devamlı bombardıman sesleri geliyor. Askeri liman devamlı bombalanıyor. Yetkililer bizi sığınaklara yönlendirdi. Yeterli erzakımız da fazla yok. Lütfen sesimizi duyun” ifadelerini kullandı.
ZONGULDAKLI GENÇ UKRAYNA'DAKİ ENDİŞELİ BEKLEYİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR
Ukrayna'da yazılım mühendisliği bölümünde okuyan Zonguldaklı Ege Gürel, seferlerin iptal olması nedeniyle endişeli bekleyişini sürdürüyor. Zonguldak'taki babası Gökhan Gürel ile sık sık telefonda görüşen genç, bulunduğu bölgede sıklıkla bomba seslerinin duyulduğunu belirtti.
Ukrayna'nın Harkov şehrindeki Politeknik Üniversitesi'nde yazılım mühendisliği bölümünde öğrenim gören Zonguldaklı 22 yaşındaki Ege Gürel, Türkiye'ye dönüş yapacağı gün seferlerin durdurulması üzerine endişeli bekleyişini sürdürüyor. Geceden sabaha kadar çok sayıda şiddetli patlama sesi duyduğunu anlatan Gürel, Zonguldak'taki babası Gökhan Gürel ile telefonda görüşerek son durumu anlattı. Şehre bombalar düştüğünü söyleyen Ege Gürel, tahliye için yetkililerden gelecek haberi bekliyor.
Patlamayla birlikte yaşadığı evin camlarının sallandığını, internet hatlarında zaman zaman kopmalar yaşandığını söyleyen Gürel, "Üç kere şiddetli patlama oldu. Camlarım sallandı. Bombanın nereye düştüğünü bilmiyorum. Bize 'metrolara sığının, Türkler olarak hep beraber durun' diyorlar. 20 dakika önce art arda sekiz bomba atıldı. Camlar aşırı sallandı. Bombalar patlar patlamaz wifiler otomatik olarak düştü. Şu an burada hiç bilmiyorum ama epey öğrenci var. Bu kadar öğrenci mağdur. Çok şiddetli bir durum olursa sığınaklara gideceğiz. Ukraynalı arkadaşım var" dedi.
Oğlu ile görüşen baba Gökhan Gürel, "Eğer dönüş gibi imkanın olursa bavulları getirmeyin. Arkadaşlarınıza teslim edersiniz. Getirebildiğinizi getirirsiniz. Kıyafet falan taşımayın" diyerek oğluna telkinde bulundu.
"BUGÜN TÜRKİYE'YE GELECEKTİ"
Üçüncü sınıf öğrencisi olan oğlunun bugün Türkiye'ye gelmeyi planlandığını ancak saldırılarla birlikte seferlerin iptal olduğunu belirten baba Gökhan Gürel, İHA'ya yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Oğlum Ukrayna'da üniversite okuyor. Bu yıl üçüncü senesi. Bugün için bileti alınmıştı. Fakat sabah 5'te bomba sesleri ile uyandılar. THY uçuşun iptal olduğunu söyledi. Uçuş yok. Harkov aynı zamanda Ukrayna'nın ilk başkentiydi. Daha sonra Kiev oldu. Şu anda Harkov Rus işgali altında. Oğlumu Türkiye'ye getirmek için uğraşıyorum. Odessa'da kalanların Moldova sınırına yöneldiğini söylüyor. Herhangi bir çıkış da yapamıyorlar. Evden çıkış da yapamıyorlar. Çünkü şu an kimin ateş ettiği de belli değil. Harkov'un çoğunluğu Rus, Donesk'e de yakın. Bekleyişi sürdürüyoruz."
Aile, çocuklarının Türkiye'ye tahliyesi için görüşmelerini sürdürüyor.
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