Emeklilere müjde! Binlerce emekli ve yakınlarını ilgilendiren emekli bayram ikramiyelerine ilişkin merak edilenler netlik kazandı. Ramazan Bayramına sayılı gün kala emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih ve ne kadar yatacağı açıklandı. Konuya ilişkin son duyurular Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapıldı. Peki, Emekli bayram ikramiyesi 2022 Ramazan Bayramı'nda ne kadar yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman? İşte konuya ilişkin detaylar...