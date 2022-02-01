ASGARİ ÜCRET ne kadar, kaç TL 2022... Zam Pazarlığı geçtiğimiz yıl Aralık ayı sonunda tamamlandı. Müjde niteliğindeki asgari ücret zammı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Asgari ücret zammının belli olmasının ardından çalışanlar merak içerisinde "Zamlı asgari ücret 2022 ne zaman yatacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. Öte yandan "2022 asgari ücret ne kadar?" sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? İşte asgari ücretle ilgili merak edilenler...