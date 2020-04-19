Ödemişli muhtardan yaşlılara ekmek servisi - İZMİR

AA

Erol Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekmeklerin bir vakıf tarafından karşılandığını belirtti.Yeni tip koronavirüsle mücadelede evde kalmanın önemine işaret eden Şen, yaşlıların evden çıkmamaları için ekmeklerini evlerine motosikletiyle taşıdığını dile getirdi.