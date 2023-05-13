ÖDEMİŞ, SEFERİHİSAR, SELÇUK SEÇİM SONUÇLARI 2023
Ödemiş, Seferihisar, Selçuk Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi Sonuçları, Haberturk.com'da olacak. YSK'nın yayın yasağı kararının kalkmasının ardından ilçe ilçe, canlı olarak 2023 Ödemiş, Seferihisar, SelçukSeçim Sonuçlarını takip edebilirsiniz. Habertürk Ödemiş, Seferihisar, SelçukSonucu sayfası ile Cumhurbaşkanlığı ve partilerin oy oranlarını güncel ve anlık olarak takip edebilirsiniz.
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SEFERİHİSAR 2023 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
SEFERİHİSAR 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
SELÇUK 2023 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
SELÇUK 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ