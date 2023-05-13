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Ödemiş, Seferihisar, Selçuk Seçim Sonuçları 2023: Ödemiş, Seferihisar, Selçuk Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimlerinde Kim Önde?

2023 Ödemiş, Seferihisar, Selçuk seçim sonuçları

14 Mayıs Milletvekili Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanı seçimi ilçe sonuçları kamuoyunda heyecanla takip ediliyor. İl sonuçlarında olduğu gibi ilçe sonuçları da Habertürk seçim sayfası üzerinden takip edilebiliyor. Peki, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk 2023 Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimi, aday, parti ve ittifak oy oranları yüzde kaç? İşte Ödemiş, Seferihisar, Selçuk 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçim sonuçları canlı takip ekranı...

Giriş: 13.05.2023 - 22:32 | Güncelleme: ABONE OL
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