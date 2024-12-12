Ödemiş-Köşk kara yoluna dev kayalar düştü

Ödemiş-Köşk kara yolu heyelan nedeniyle kapandı
İzmir'in Ödemiş ilçesi ile Aydın'ın Köşk ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
İzmir'in Ödemiş ilçesi ile Aydın'ın Köşk ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
Ödemiş ilçesine bağlı Hamamköy Mahallesi ile Aydın'ın Köşk ilçesi arasındaki Balıkdibi mevkisinde heyelan meydana geldi.
Her iki ilçeyi birbirine bağlayan kara yoluna düşen kaya parçaları yolu ulaşıma kapadı.
Hamamköy Mahallesi Muhtarı Mehmet Gelen, AA muhabirine, heyelan nedeniyle dev kayaların yola düştüğünü, ekiplerin kara yolunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.