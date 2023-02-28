Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Para

Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının yeni hükümlere uyum süresi uzatıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ödeme ve elektronik para kuruluşlarının yetki ve hizmetlerine dair hükümleri belirlediği yönetmelik ve tebliğde süre uzatımına gitti

Giriş: 28.02.2023 - 09:25 | Güncelleme: ABONE OL
Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının yeni hükümlere uyum süresi uzatıldı
AA

TCMB'nin Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik'te yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, ödeme hizmeti ve elektronik para ihracı hizmeti sağlayan kuruluşlar için 1 Aralık 2021'de yürürlüğe giren yönetmelikteki hükümlere uyum süresi 28 Şubat'tan 30 Nisan'a uzatıldı.

Söz konusu değişiklik doğrultusunda, Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ'de de geçici maddelerde süre uzatımı yapıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Depremzede çiftin nikahı yurtta kıyıldı
Depremzede çiftin nikahı yurtta kıyıldı
YKS başvuru ve sınav tarihleri
YKS başvuru ve sınav tarihleri
EYT görüşmeleri ne zaman, saat kaçta?
EYT görüşmeleri ne zaman, saat kaçta?
EYT Meclis'e geliyor: İşte prim gün sayısı detayları
EYT Meclis'e geliyor: İşte prim gün sayısı detayları

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.