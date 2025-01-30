Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının asgari özkaynak miktarları yeniden belirlendi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ödeme hizmetini gerçekleştiren ödeme kuruluşları için 3 milyon TL, ödeme hizmetini sunanlar hariç olmak üzere diğer ödeme kuruluşları için 5 milyon TL ve elektronik para kuruluşları için 13 milyon TL olarak belirlenen ve 2024 yılında yapılan güncelleme kapsamında mevcut durum itibarıyla sırasıyla 10 milyon TL, 20 milyon TL ve 55 milyon TL olarak uygulanan asgari özkaynak yükümlülüğü tutarları, sırasıyla 15 milyon TL, 30 milyon TL ve 80 milyon TL olarak yeniden belirlendi.

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