ÖDEME takvim: Polis maaş promosyonları ne zaman, hangi ay yatacak ve ne kadar? Tarih netleşti! Polisler ne zaman ve ne kadar promosyon alacak?

Ödeme tarihi açıklandı! Polis maaş promosyonu son durum

Polis maaş promosyonu detayları merak ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü "Yapılan görüşmeler neticesinde protokol revize edilmiştir. Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiştir." ifadelerini kullandı. İşte polis maaş promosyonu ödeme takvimi...

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