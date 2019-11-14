Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Türkiye Büyük Millet Meclisi ( TBMM) tarafından kabul edilmesini değerlendiren Ödeme ve Elektronik Para Derneği (ÖDED) Başkanı Burhan Eliaçık, Türkiye ödeme hizmetleri için artık yeni bir dönemin başladığını vurguladı.

MERKEZ BANKASI ÇATISINA GİRDİLER

6493 sayılı ödeme hizmetlerinin amaç, rol ve sorumluluğunu tanımlayan Kanunda yapılan değişikliklerle birlikte ödemeler alanına ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na ( BDDK) ait yetkilerin kanundaki bütünlüğü sağlamak üzere Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’na devredildiğini ifade eden Eliaçık, “Böylece Merkez Bankası ile BDDK arasında oluşturulan ikili düzenleme ve kontrol mekanizması değiştirilerek, görev ve yetkiler tek çatı altında toplanacak” diye konuştu.

‘3 AY İÇİNDE YATIRIMA DÖNÜŞECEK’

Düzenlemenin Türkiye’de fintech’lerin önünü açacağını belirten Eliaçık, şöyle konuştu:

“Hayallerimiz gerçekleşti. Uluslararası benzer uygulamaların süratle hayatımıza girdiği ve bu sayede finansal erişimin tabana yayıldığı bir dönem başlayacak. Bu gelişmelerin çok kısa sürede, hatta gelecek 3 ay içinde yatırıma dönüşeceğine, sektörün ciddi bir ivme kazanacağına ve 2023 yılı sonunda birden fazla milyar doların üzerinde değerlemeye sahip (unicorn) ödeme ve elektronik para kuruluşuna kavuşacağımıza inancımız tam.”

Burhan Eliaçık, “Bu karar doğrultusunda, sektörümüzün uzun süredir beklediği Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği’ne kavuşmuş oluyoruz. Bu önemli adım sayesinde kuruluşların mevcut finansal sisteme tam entegrasyonu sağlanabilecek” dedi.

‘AÇIK BANKACILIĞIN ÖNÜ AÇILDI’

Eliaçık, yeni düzenlemeyle ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Ödeme hizmeti başlatma ve hesap bilgisi sağlama faaliyetleri olarak tanımlanan yetkilerle, kullanıcıların onayıyla ödeme hesabına ilişkin bilgilerin çevrimiçi platformlarda konsolide sunulması ve başka bir ödeme hizmeti sağlayıcısındaki ödeme hesabıyla ilgili ödeme başlatılabilmesi mümkün olacak. Böylece kullanıcıların bir uygulama içinde bakiye sorgulayabilmesini ve bu bakiyeyi transfer edebilmesini mümkün kılan uygulamalar hayatımıza girecek. Bu sayede sektörün heyecanla beklediği Avrupa Birliği’nin ‘Payment Services Directive 2’ düzenlemesi ile uyum sağlanacak ve açık bankacılık uygulamaları Merkez Bankası’nın belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde geliştirilebilecek.”