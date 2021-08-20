Odegaard Arsenal'de

Londra ekibinden yapılan açıklamada, geçen sezon ocak ayında İspanyol temsilcisi Real Madrid'den kiralanan 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için kulübüyle anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada transfere ilişkin detaylara yer verilmezken, Arsenal'ın kasasından 30 milyon sterlin çıktığı basına yansıdı.

8 numaralı formayı giyecek Odegaard, İngiliz ekibiyle tüm kulvarlarda 20 maça çıktı ve 2 gol attı.