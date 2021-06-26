7 yıl önce kurulan yerli finansal teknoloji (fintech) girişimi Ödeal, yaklaşık 30 milyon TL yatırım aldığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, İngiliz SPG Holdings, toplam hisselerin yüzde 9.9'una sahip olmak için Ödeal'a 28.7 milyon TL yatırım yaptı. Bu yatırımdan sonra Ödeal'ın değeri 290 milyon TL’ye ulaştı.
Ödeal tarafından yapılan açıklamada, yeni fonların, Ödeal'ın devam eden organik büyümesini desteklemek ve Ödeal’ın üçüncü fazı olarak tanımlanan “Ödeal API” için kullanılacağı belirtildi.
Ödeal Kurucu ve Genel Müdürü Fevzi Göngör, yeni yatırımla ilgili açıklamasında, günümüz dünyasında yabancı sermaye yatırımlarının üstlendiği hayati öneme dikkat çekerek, "Türk firmalarına ve Türk ekonomisine yönelik yabancı sermaye yatırımları artıyor ve bu yılın sonuna kadar, özellikle hacim olarak önemli artışlar bekliyoruz ama hala ülke olarak hak ettiğimiz oranda yabancı sermaye yatırımı alamadığımız da bir gerçek” dedi.
Ödeal olarak aldıkları yeni yatırıma da değinen Güngör, "Ödeal olarak 7 yıl önce, perakende, ödeme sistemleri ve fintek ekosistemlerini doğru okuyarak, cep telefonlarını POS cihazı haline getiren Cepte POS ile sektöre girmiştik. İlerleyen dönemde SPG Holdings'in ek yatırımları olacaktır ve global diğer yatırımcıların da ilgisini çekeceğimizi düşünüyorum. Yeni fonlar, devam eden organik büyümemizi desteklemek ve üçüncü fazımız olarak tanımladığımız, reyonda ödemeyi sağlayarak mağazalardaki kasa kuyruklarını ortadan kaldıran Ödeal API için kullanmayı planlıyoruz" diye konuştu.
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