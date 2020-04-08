AA

Odeabank'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Odeabank Genel Müdürü Mert Öncü, tüm dünya ile birlikte ülkemizin de zor bir dönemden geçtiğini belirterek, "Bu zorlu dönemi aşmak için çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığı için gerekli tedbirlerimizi aldık. Odeabank olarak açıkladığımız ekonomiye desteklerle sürecin aşılmasına katkıda bulunmaya çalışıyoruz. COVID-19 salgınının üstesinden gelmek amacıyla toplumun ve şirketlerin birlikte mücadele ettiğini görüyoruz. Bu salgını atlatmak amacıyla Odeabank olarak biz de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza 1 milyon TL bağışladık. Ülke olarak bu dönemi de elbirliğiyle atlatacağımıza inancımız tamdır.” ifadelerini kullandı.