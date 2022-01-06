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Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) her yıl markaların satış ve iletişim başarılarını ödüllendirmek amacıyla düzenlediği 'ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2021 Gladyötörleri' ödül töreninde toplam 21 dalda ödüller sahiplerini buldu.

ODD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Haydar Bozkurt, etkinlikte yaptığı konuşmada, "2020 ve 2021 yılları hepimizin hafızasına kazınan yıllar oldu. Elbette her bakımdan yönetilmesi çok da kolay olmayan bir sürecin içerisinden geçiyoruz. Otomotiv sektörü ve ODD 2021 yılında da ekonomiye değer katmaya devam etti. ODD, üyelerinin kattığı güçle beraber otomotiv sektöründe her bakımdan değer yaratmaya devam edecek çalışmalar ve projeler yapmayı sürdürüyor olacak" ifadelerini kullandı.

21 DALDA ÖDÜL VERİLDİ

Bu yıl 12'inci kez gerçekleşen ödül töreninde, satış ve iletişim kategorilerinde toplam 21 dalda ödül verildi. İletişim Ödülleri kategorisinde halka açık kategorilerde adaylar verilen oylar ile ilk 5 içine girmeye çalıştılar.

Halk oylaması ile ilk beşe kalan projeler ve halk oylamasına açık olmayan "Yılın Sürdürülebilirlik Projesi, Yılın PR/Etkinlik Uygulaması, Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi ve Yılın Entegre İletişim Kampanyası" kategorilerinde yer alan tüm aday çalışmalar ise jüri üyeleri tarafından değerlendirilerek, gecede canlı oylandı.

Satış Ödülleri kategorisinde ise, birinciler, ODD veri tabanına işlenen yıllık satış adetleri sonuçlarına göre belirlendi.

Ödül almaya hak kazanan markalar şu şekilde açıklandı;

Satış ödüller:

- En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası: Toyota,

- En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası: Maserati,

- En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli: Fiat Doblo,

- En Çok Satılan Otomobil Modeli: Fiat Egea,

- En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası: Ford,

- En Çok Satılan Otomobil Markası: Renault,

- En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası: Fiat.

İletişim Ödülleri:

- Yılın Dergi Uygulaması: Volvo Gerçek Güvenlik Testi,

- Yılın Radyo Uygulaması: Ford Teknoloji Radyo Spotları,

- Yılın Outdoor Uygulaması: Mercedes Benz EQ, Yılın Dijital Deneyim Uygulaması: Fiat Yol Arkadaşım Connect Uygulaması,

- Yılın Fuar Deneyim Uygulaması: Toyota Autoshow Hilux 360° Yenilmezlik Deneyimi,

- Yılın Gazete Uygulaması: Dacia Duster,

- Yılın PR/Etkinlik Uygulaması: Borusan Otomotiv Autoshow 2021 Mobility Basın Toplantısı,

- Yılın Sosyal Medya Uygulaması: Porsche X Vosmer Otomotiv Dünya Kadınlar Günü Prank Video,

- Yılın TV Uygulaması: Honda Accord Lansman Filmi,

- Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: Suzuki #Kadınlarİsterse,

- Yılın Sürdürülebilirlik Projesi: Doğuş Otomotiv Geri Dönüşen Sanat Sergisi,

- Yılın Entegre İletişim Kampanyası: Hyundaı Tucson Drone Şov ve Entegre İletişim Projesi,

- Yılın Jüri Özel Ödülü: Fiat Autoshow Deneyim,

- Yılın Basın Lansmanı: Hyundai Bayon Lansmanı.