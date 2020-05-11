Odasında kaldığı öğrencilerden mektupla helallik istedi

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Almanya'dan yurda getirildikten sonra Menteşe ilçesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Milli Piyango yurduna yerleştirilen 349 kişi, karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine uğurlandı.
Vatandaşların yurttan ayrılmasının ardından temizlik yapan görevliler, 8316 nolu odada bir mektup ile öğrenciler için bırakılan harçlıklara rastladı.
Yurdun misafirlerden Sabit Yalçın'ın, odasını kullandığı öğrencilere bir miktar para bırakarak, helallik istediği anlaşıldı.
Yalçın, "Benim adım Sabit Yalçın" diye başladığı mektubunda, "Ben bu seneki fitremi ayrıca öğrencilere destek için bir miktar para bırakmak istedim. 8316 nolu odada kalan öğrencilerin odalarını kullandım. Haklarını helal etsinler. Yurt müdürü ve yurt görevlilerine ayrıca çok teşekkür ediyorum ilgi ve alakaları için." ifadelerini kullandı.
- Bu tür davranışlar moral oluyor
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, AA muhabirine, yurttaki misafirlerin her ihtiyacının eksiksiz düşünüldüğünü söyledi.
Karantina süreci bitenleri güvenli şekilde ailelerine kavuşturmanın kendileri için de büyük mutluluk olduğunu belirten İlman, "Sabit Yalçın, para bırakıp, helallik istemiş. Bu tür mektuplar bizleri duygulandırıyor. Bir mektupla da duygularını ifade etmiş. Bizi biz yapan yardımlaşma ve vefa duygularının yurtlarımızda yaşatılması, zor dönemlerde bizlere büyük moral veriyor." diye konuştu.
Yurtta izole edilen işçilerin, ayrı odalarda ve tamamen karantina kurallarına uygun şekilde 14 gün geçirdiğini anlatan İlman, vatandaşların yurtlardan mutlu şekilde ayrıldığını kaydetti.
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