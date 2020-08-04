Oda müziğinin genç sesi "Bosphorus Trio" Türk bestecileri dünyaya taşıyor

AA

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrasının (İDSO) başkemancı yardımcısı Özgecan Günöz, Maltepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Borusan Viyolonsel Grubu Üyesi Çellist Çağlayan Çetin ve Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Piyanist Özgür Ünaldı, bundan 4 yıl önce Bosphorus Trio isimli piyano üçlüsünü kurdu.Keman, viyolonsel ve piyanodan oluşan grup, Türkiye'yi ve müzik kültürünü gerek yurt içi gerekse yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek amacıyla, pek çok konserin yanı sıra tamamı Türk eserlerinden oluşan ilk albümün kaydını yaptı.Grup üyeleri Günöz, Çetin ve Ünaldı, AA muhabirine çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulundu.Piyanist Özgür Ünaldı, her konservatuvar mezunu müzisyenin bir şekilde meslektaşları ile oda müziği yaptığını, fakat ismi belli olan kalıcı bir grup kurmanın ve onu devam ettirmenin herkesin başardığı bir şey olmadığını dile getirdi.Viyolonsel sanatçısı Çağlayan Çetin'in bundan dört yıl önce trio kurma teklifiyle kendisine geldiğini ve piyanist olarak grupta yer aldığını belirten Ünaldı, "Bölünmemek grup kurarken çok önemli. Enerjimizi bölmemiş olduk. Böylece tarihi bir kayıt ortaya çıkarmış olduk. Türkiye'de kalıcı bir klasik müzik üçlü grubu yani trio yok. Dünyada ismi olan trioların sayısı da bellidir." dedi.Eserin ortaya çıkmasında Muzaffer Kurtcan ve Emek Yağ firmasına teşekkürlerini sunan Ünaldı, klasik müzikte kayıt yapabilmek için uzun süre prova yapılabilmesi gerektiğini, 1 yıldan uzun süre projeleri için çalıştıklarını ifade etti.- "Birinci önceliğimiz kendi kültürümüze sahip çıkmak"Keman sanatçısı Özgecan Günöz de "Birinci önceliğimiz kendi kültürümüze sahip çıkmak. Türk bestecilerimize sahip çıkmak istiyoruz. Her konserimizde bir Türk bestecinin eserine yer veriyoruz. İlk albüm çalışmamızı Türk bestecilerine adadık." diye konuştu.Günöz, tüm Türk eserleri diye bir seri yapmak istediklerini, şu ana kadar kaydettikleri eserlerin bütün Türk bestecilerinin piyanolu triolarını kapsamadığını anımsatarak, şunları söyledi:"Birinci kaydımıza en eskiden başlamayı düşündük. Yani Ferit Tüzün, Ferit Alnar ve İlhan Baran bizim konserlerimizde sıkça seslendirdiğimiz eserler. Bu yüzden önceliği bu bestecilere vermek istedik. Oğuzhan Balcı ise günümüzün yaşayan çok değerli bestecilerinden. Belki üslup olarak diğer üçüne yakın bulduğumuz için yakışacağını düşündük. Oğuzhan Balcı'nın yeni eser olduğu için ilk kaydı ama Ferit Tüzün'ün de ilk kaydı olmuş oldu. Bu eser yazıldıktan sonra Türkiye'de bir kere Ankara'da seslendirilmiş. Biz bu eserin notalarını bularak, yıllar sonra ortaya çıkaran ve seslendirilişini İstanbul'da yapan bir grubuz. Dolayısıyla ilk kaydı yapan biziz. İyi bir arşiv oldu."- "Kronolojik bir sıra ile çalışma yapıyoruz"Çağlayan Çetin ise grubun, kurulduğu günde uyumu yakaladığına işaret ederek, pek çok müzisyenin grup kurduğunu ama kısa sürede dağıldığını hatırlattı.Çetin, "İdealimizi gerçekleştirmek için bu grubu kurduk. Çok sayıda konser verdik. Yılda ortalama 10 konser veriyoruz. Bu konserler, sezon içinde verilecek iyi bir sayı. Çünkü konser salonlarının sayısı da Türkiye'de oldukça az." ifadelerini kullandı.Yapmak istedikleri çok çalışma olduğunu ve bütün konserlerine muhakkak 20. yüzyılda yazılmış bir eser koymayı tercih ettiklerini anlatan Çetin, şunları kaydetti:"Konserlerde de bir sonraki albümde de sadece yeni eserleri tercih etmeyeceğiz sadece. Bir klasik dönem ve romantik dönemden eserler tercih ediyoruz. Kronolojik bir sıra ile çalışma yapıyoruz. Sonraki albümlerde yaşayan bestecilere daha çok yer vereceğiz. Konser planlarımızı da albüm çalışmalarına göre yapıyoruz."- Türk bestecilerinin trioları tek albümdeKadıköy Belediyesinin bu yıl piyanolu trio için 12 Ekim'de düzenleyeceği beste yarışmasının finalinde Süreyya Operası'nda sahneye çıkacak olan Bosphorus Trio, kazanan bestelerin seslendirmesini yapacak ve sezonun ilk konserini verecek.Piyanolu trio için yazılmış Türk eserlerinin bir kısmının tek albümde toplandığı çalışmada Ferit Alnar ve Ferit Tüzün'ün trioları ile İlhan Baran'ın Dönüşümler isimli triosu ve Oğuzhan Balcı'nın bu albüm için özel olarak bestelediği Trio no:1 isimli eseri yer alıyor.Dünyanın önde gelen klasik müzik firmalarından Naxos tarafından sahiplenilen kayıt, tüm dünyada 14 Ağustos'ta piyasaya çıkacak. Eser firmanın internet sitesinden de çevrim içi olarak sunulacak.