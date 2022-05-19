Oda ışıklarıyla "ATA" ve "1919" yazısı oluşturdular

AA

Karabük Üniversitesi kampüsündeki 3 bloklu Asiye Hatun Yurdu ile Soğuksu Yurdu'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ışıklı etkinlik yapıldı.

AA'nın haberine göre; yurtlardaki bazı odaların ışıkları yakılarak "ATA" ve "1919" yazısı oluşturuldu. Etkinlik dron kamera ile görüntülendi.