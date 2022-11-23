Arjantin, Suudi Arabistan ve Polonya'nın bulunduğu C Grubu'nda mücadele eden Meksika, gruptaki ilk maçından puan çıkarmayı başardı. Kanada'nın averajla gerisinde kalarak Dünya Kupası'na ikinci sırada giren Meksika'da gözler, son yılların yükselen yıldızları Raul Jimenez, Hirving Lozano, Jesus Corona gibi isimlerde olsa da Polonya maçına hemen hemen her Dünya Kupası'nda olduğu gibi Guillermo Ochoa damga vurdu.

2011'DEKİ OLAY KARİYERİNİ DEĞİŞTİRDİ Kariyerinde beşinci kez Dünya Kupası'na katılan Meksikalı eldiven, önemli yeteneklerine rağmen Avrupa'da üst düzey kulüplerde oynayamadı. Ochoa'nın kariyeri de bundan 11 yıl önceki bir olayla sarsıldı.

Avrupaya 2011'de Ajaccio formasıyla adım atan Ochoa 3 yıl sonrasında ise Malaga'ya transfer oldu. 2016'da Granada'ya kiralanan Meksikalı eldiven 2017'de ise Standard Liege'in yolunu tuttu. DOPİNG TESTİ SONUCU POZİTİF ÇIKTI Ochoa'nın gösterişten uzak kariyerini Haziran 2011'de yaşadığı olay derinden sarstı. ABD'de düzenlenen Gold Cup'tan önce verdiği doping testinde sonucu pozitif çıkan beş Meksikalı oyuncudan biri olan Ochoa hakkında bu sonuç soru işaretlerini doğurdu.

AKLANSA DA KARİYERLERİ ETKİLENDİ Futbolcuların kanında yağ yakmayı sağlayan clenbuterol tespit edilirken üç aylık soruşturmanın ardından ise aklandılar. Bozulmaya başlayan et tüketiminde vücutlarında kalan bir besin maddesi nedeniyle testlerinin pozitif çıktığı anlaşılmasına rağmen futbolcular eskiye dönemedi. Ochoa bu olaydan hemen önce PSG ile anlaştığını ancak doping skandalının her şeyi mahvettiğini duyurdu.

NASIL BİR OYUNCU? 2014 ve 2018'deki performanslarıyla kupaya damga vuran Ochoa yakın mesafelerden çekilen şutlarda yaptığı kurtarışlarla damga vuruyor. Sanılanın aksine akrobatik bir kaleci olmayan Ochoa yer tutuşuyla öne çıkıyor.

Bundan sekiz yıl önceki Dünya Kupası'nda Brezilya'yla karşılaşan Meksika'da Ochoa, altı kurtarışla gündeme oturmuştu. Skor 86'da 0-0 iken Thiago Silva'nın yakın mesafeden yaptığı vuruştaki refleksi uzun yıllar hafızalara kazındı. 2018'de Rusya'daki Dünya Kupası'ndaki Almanya maçında dokuz kurtarış yapan Ochoa'nın ilerleyen yaşına rağmen 2026'daki Dünya Kupası'na katılmaları durumunda da forma giymesi bekleniyor.