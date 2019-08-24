Ocean Viking gemisindeki 356 göçmene 2 hafta sonra karaya çıkma izni

Sınır Tanımayan Doktorlar ve SOS Mediterranee örgütlerinin arama-kurtarma gemisi Ocean Viking tarafından Libya açıklarında kurtarılan 356 göçmenin 14 gündür Akdeniz'deki bekleyişi sona eriyor. 6 ülkenin gemideki 356 göçmeni paylaşma vaadi üzerine Malta bu kişilerin kendi topraklarında karaya çıkmasına onay verdi.

Norveç bandıralı Ocean Viking, ilki 9 Ağustos'ta olmak üzere 4 operasyonda 356 kişiyi denizden kurtarmıştı. Gemi, İtalya ile Malta arasında uluslararası sularda, güvenli bir liman açılması talebine yanıt bekliyordu.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin liman açmayı reddettiği gemiye yaklaşık 2 hafta sonra Malta'dan olumlu yanıt geldi.

Malta'nın bu kararında, AB çapındaki girişimler sonucunda 6 ülkenin 356 göçmeni paylaşmayı kabul etmesi etkili oldu. Göçmenleri kabul eden 6 ülke Fransa, Almanya, İrlanda, Lüksemburg, Portekiz ve Romanya olarak açıklandı.

Malta Başbakanı Josef Muscat, sosyal medyada yayımladığı mesajında, Ocean Viking'deki insanların Malta Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir gemi ile ulusal kara sularının dışında teslim alınarak karaya çıkarılacağını açıkladı.

Muscat, "Tüm göçmenler diğer AB üyelerine, Fransa, Almanya, İrlanda, Lüksemburg, Portekiz ve Romanya'ya gönderilecek. Hiçbiri Malta'da kalmayacak" dedi.

https://twitter.com/JosephMuscat_JM/status/1164837755286777856

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Salvini ise, Ocean Viking'deki göçmenlerin Malta'ya götürülmesi ve ardından da 6 ülkeye yollanması kararı sonrası "Söz verdiğimiz gibi Ocean Viking'deki 356 göçmenin İtalya'da karaya çıkmasına izin vermedik. Önce İtalyanların güvenliği!" dedi.

Malta, Orta Akdeniz hattını kullanarak Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin sayısının yüksekliği nedeniyle bu kişileri kabul edecek kapasitesinin olmadığını belirtiyor.

İtalya'da geçen yıl Haziran'da iktidara gelen popülist, göç karşıtı 5 Yıldız Hareketi-Lig hükümeti de, denizde arama-kurtarma çalışmaları yapan sivil toplum kuruluşlarının gemilerine İtalyan limanlarını kapama politikası yürütüyordu.

Hükümetin uygulamaya soktuğu "güvenlik yasaları", bu gemilerin 1 milyon euro'ya kadar para cezasına çarptırılması, kaptanlarının gözaltına alınması ve gemilere el koyulması gibi yaptırımlar öngörülüyor.

Ancak Salvini'nin 8 Ağustos'ta erken seçim çağrısı yapmasıyla tetiklenen hükümet krizi, bu göç politikalarının değişmesine de yol açabilir. Halen devam eden yeni koalisyon hükümeti kurma görüşmelerinde sol kanattaki partiler "güvenlik yasalarının" geri çekilmesini talep ediyor.

Aşırı sağcı Lig partisi lideri Salvini'nin adıyla da anılan "güvenlik yasaları", Ocean Viking benzeri vakaların sık sık yaşanmasına neden oluyor. Son vakalardan birinde de Open Arms gemisi, 19 gün boyunca denizde bekletildikten sonra İtalya'da savcılık kararıyla bu hafta içinde İtalya'nın Lampedusa limanına yanaşabilmişti.

https://twitter.com/MSF_Sea/status/1164908904226050048

Bugün Ocean Viking'deki göçmenlerin Malta'ya götürülmeleri kararı sonrası Sınır Tanımayan Doktorlar'dan yapılan açıklamada, "Bazı AB ülkeleri Akdeniz'de süren bu insani krize cevap vermiş olsa da kurtarma gemileri için net bir karaya çıkma mekanizması ihtiyacı sürüyor" denildi.

Sınır Tanımayan Doktorlar'ın Ocean Viking'deki Proje Koordinatörü Jay Berger de, bu 356 kişinin "uzun çilesinin nihayet son bulmasından" memnun olduklarını söylerken, "Ama kurtarılan bu insanları karaya çıkabilmek için 2 hafta boyunca dayanılmaz bir bekleyişe zorlamak gerekli miydi?" dedi.