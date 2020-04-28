Öcalan ilk kez ailesiyle telefonla görüştü

Öcalan'ın avukatları Asrın Hukuk Bürosu bir açıklama yaptı.

Açıklamada, İmralı Adası'nda tutuklu bulunan Abdullah Öcalan, Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş'ın dün (27 Nisan) aileleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.