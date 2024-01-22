Ocakta unutulan süt, evi küle çevirdi!

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Edirne'de merkeze bağlı Hıdırağa köyünde yaşayan yaşlı çift, ahırda bulunan ineklerinden sağdıkları sütün bir kısmını tencerede kaynatırken ocağı açık unuttu.

İHA'nın haberine göre sattıkları diğer sütün parasını Edirne şehir merkezine gidip almak için yola çıkan yaşlı çifte yangın haberini ise komşuları verdi. Evlerine dönen dönen yaşlı çift gözyaşlarıyla evlerinin yanışını izledi.

EV KÜLE DÖNDÜ Daha sonra ihbar üzerine olay yerine İtfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, küle dönen ev ise kullanılamaz hale geldi. Ayrıca, evde bulunan tüpler patlamaması için dışarıya taşındı. REKLAM

Ev sahibi Halil Uysal, eşiyle birlikte soğuk kış gününde dışarıda kaldıklarını söyledi. Halil Uysal, “Sabah vaktinde işlerimizi bitirip köyden Edirne merkeze sattığımız sütün parasını almaya gittik. Komşular 2-3 saat sonra bize haber verdiler. Daha sonra geldik ama iş işten geçti artık. Ocağın üzerinde tencerede süt vardı ve açık bırakılmış. Oradan çıkan alevler evi küle çevirmiş. Dışarıda kaldık ve evden hiç bir şey kurtaramadık sadece üstümüzdeki elbiselerle kaldık" dedi.