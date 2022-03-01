Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) ocak ayı verilerine göre, 181 milyar liralık ödemenin 146,1 milyar TL'si kredi kartlarıyla, 31,3 milyar TL'si banka kartlarıyla, 3,7 milyar TL'si de ön ödemeli kartlarla yapıldı.
Ödemelerdeki artış oranı kredi kartında yüzde 70, banka kartında yüzde 100, ön ödemeli kartlarda yüzde 215 olarak gerçekleşti.
Ocak ayı itibarıyla Türkiye'de 85,8 milyon adet kredi kartı, 150,8 milyon adet banka kartı ve 58,4 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor.
Geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında kredi kartında yüzde 12, banka kartında yüzde 7, ön ödemeli kartta yüzde 33'lük artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise yüzde 13'lük artışla 295 milyon adede ulaştı.
Ocakta yüzde 47 artışla günde 27,2 milyon adet ödeme işlemi gerçekleşti. Geçen yıl 3,3 milyar TL olan günlük ortalama ödeme tutarı 5,8 milyar TL'ye çıktı. İşlem başına ortalama ödeme tutarı yüzde 20 artışla 215 TL'ye yükseldi.
EN FAZLA ARTIŞ YEMEK VE HAVA YOLLARINDA
Kartlarla yapılan ödemelerin sektör dağılımı incelendiğinde, ocakta en fazla büyüme yüzde 262 artış ve 10 milyar TL'lik ödeme tutarıyla yemek sektöründe gerçekleşti.
Yemek sektörünü, yüzde 258 artış ve 5,2 milyar TL'lik ödeme tutarıyla hava yolları, yüzde 255 artış ve 3,1 milyar TL ile konaklama, yüzde 130 artış ve 14,6 milyar TL ile akaryakıt istasyonları izledi.
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksidinin ödendiği ocak ayında, bu ödemeleri kapsayan "kamu-vergi ödemeleri" sektöründe kartlı ödeme tutarı yüzde 89 artarak 10,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Vergi ödemelerinin toplam kredi kartı ödemeleri içindeki payı yüzde 5,5'e yükseldi.
Kamu-vergi ödemelerinde internetten yapılan kartlı ödeme tutarı yüzde 91 artışla 6,2 milyar TL'ye çıktı. İnternetten yapılan ödemeler, kamu-vergi ödemelerinde gerçekleşen kartlı ödeme tutarının yüzde 60'ını oluşturdu.
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