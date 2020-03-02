Ocakta ham çelik üretimi arttı

AA

Türkiye'nin ham çelik üretimi, ocak ayında yıllık bazda yüzde 17,3 artışla 3 milyon ton seviyesine yükseldi.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinden yapılan açıklamaya göre, 2019'un son aylarında yurt içi çelik tüketiminde başlayan toparlanma hız kazanarak devam etti.

Ocak ayında nihai mamul çelik tüketimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 58,2 artışla, 2,7 milyon ton oldu. Türkiye'nin ham çelik üretimi de bu dönemde yüzde 17,3 artışla 3 milyon tona çıktı.

Çelik ürünleri ihracatı ocakta, miktar bazında yüzde 0,6 artarak 1,9 milyon ton, değer bazında ise yüzde 5,5 azalarak 1,3 milyar dolar oldu. Bu ayda ithalat, geçen yılın aynı ayına göre, miktar yönünden yüzde 48,6 artışla 1,4 milyon ton, değerde yüzde 17,7 yükselişle 950 milyon dolar seviyesine çıktı.

Geçen yılın ocak ayında yüzde 172 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde ithalattaki yüksek oranlı artış sebebi ile yüzde 138 seviyesine geriledi.

ÇİN VE İRAN'DAKİ ÜRETİM DİKKAT ÇEKTİ

Açıklamada, sektöre ilişkin küresel gelişmelere ve Dünya Çelik Derneğinin verilerine de yer verildi.

Buna göre, dünya ham çelik üretimi ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,1 artışla 154 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Çin, ocakta yüzde 7,2 artışla 84 milyon ton çelik üretiminde bulundu.

Dünyanın en büyük ham çelik üreticisi Çin, beklentilerin aksine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenmeyerek çelik üretimini artırdı. Büyük çelik üreticisi ülkeler üretim kayıpları yaşarken, İran üretimini yüzde 47 artırarak 8. sıraya yükseldi.

Türkiye, ocak ayında en büyük ilk 30 çelik üreticisi ülke arasında, İran'dan sonra üretimini en fazla artıran ülke oldu. Türkiye, aralık ayında olduğu gibi ocak ayında da Almanya'yı geride bırakarak 7. sırada yer aldı.