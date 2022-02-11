AA

Ocakta limanlarda elleçlenen konteyner miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 artarak 1 milyon 112 bin TEU’ya yükseldi.

Dış ticarete konu konteyner miktarı yüzde 4 arttı ve 797 bin 324 TEU oldu. Yılın ilk ayında limanlarda gerçekleştirilen ihracat amaçlı konteyner yüklemeleri yüzde 1,5 artarak 395 bin 390 TEU, ithalat amaçlı konteyner boşaltmaları da yüzde 6,6 artarak 401 bin 934 TEU’ya ulaştı.

Transit konteyner miktarı yüzde 53,6 artarak 255 bin 676 TEU’ya çıktı. Ambarlı Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 268 bin 205 TEU konteyner elleçlemesi gerçekleşti. Bu liman tesislerinde elleçlenen konteynerlerin 169 bin 63 TEU’sunu (yüzde 63’ünü) dış ticarete konu konteynerler, 84 bin 96 TEU’sunu (yüzde 31,4’ünü) transit konteynerler, 15 bin 46 TEU’sunu da (yüzde 5,6’sını) kabotajda taşınan konteynerler oluşturdu.

Ambarlı Liman Başkanlığını 203 bin 684 TEU ile Kocaeli Liman Başkanlığı ve 167 bin 286 TEU ile Mersin Liman Başkanlığı takip etti.

YUNANİSTAN EN FAZLA KONTEYNER ELLEÇLEMESİ YAPAN ÜLKE OLDU

Yunanistan, 117 bin 16 TEU ile en fazla konteyner elleçlemesi yapılan ülke olurken, bu ülkeyi 109 bin 257 TEU ile Mısır ile yapılan taşımalar, 95 bin 381 TEU ile İsrail ile yapılan taşımalar izledi.

En fazla ihracat amaçlı konteyner yüklemesini 47 bin 588 TEU ile Mısır’a giden konteynerler oluşturdu. Bu yüklerin yüzde 85,4’ü (40 bin 627 TEU’su) yabancı bayraklı gemilerle taşındı. Mısır'ı 43 bin 475 TEU ile İspanya’ya ve 40 bin 334 TEU ile Yunanistan’a yapılan konteyner yüklemeleri takip etti.

En fazla ithalat amaçlı konteyner boşaltmasını 63 bin 86 TEU ile Yunanistan’dan gelen konteynerler oluşturdu.

Elleçlenen dış ticarete konu 797 bin 324 TEU konteynerin yüzde 9,9’u Türk bayraklı gemilerle taşındı.

ELLEÇLENEN YÜK MİKTARI YÜZDE 14.7 ARTTI

Bu yılın ilk ayında elleçlenen yük miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,7 artarak 46 milyon 340 bin 521 ton olarak gerçekleşti.

İhracat amaçlı yükleme miktarı yüzde 10,7 artarak 12 milyon 371 bin 57 tona, ithalat amaçlı boşaltma miktarı ise yüzde 16 artışla 20 milyon 966 bin 335 tona çıktı. Dış ticaret taşımaları da yüzde 14 artarak 33 milyon 337 bin 392 ton oldu.

Transit yük taşımalarının yüzde 27,3 artarak 7 milyon 688 bin 129 ton olduğu tespit edildi. Ocak ayında kabotajda taşınan yük miktarı yüzde 4,2 arttı.

Kocaeli Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 7 milyon 356 bin 661 ton yük elleçlemesi gerçekleşti. Kocaeli Liman Başkanlığını, 7 milyon 58 bin 940 ton ile Aliağa Liman Başkanlığı ve 5 milyon 908 bin 930 ton ile İskenderun Liman Başkanlığı takip etti.

DENİZYOLU İLE EN FAZLA İHRAÇ EDİLEN YÜK CİNSİ PORTLAND ÇİMENTO OLDU

Limanlarda, 1 milyon 590 bin 521 ton kok ve yarı kok kömürü elleçlemesi gerçekleşti. Kok ve yarı kok kömürü, 531 bin 258 tonluk artış ile bir önceki aya göre elleçleme miktarlarında (yüzde 50,2’lik artış) en fazla artış gösteren yük cinsi oldu. Ham petrolün ise 788 bin 599 tonluk düşüş ile bir önceki aya göre elleçleme miktarı en fazla azalan yük cinsi olduğu belirlendi.

Portland çimento yük cinsi, 1 milyon 73 bin 295 ton ile ihracat yükleri içerisinde ilk sırayı aldı. Bu yük cinsini klinker ve feldispat takip etti. Hurda demir limanlarımızda elleçlenen ithalat yükleri içerisinde 1 milyon 986 bin 811 ton ile ilk sırayı aldı. Bunu ham petrol ve LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) yük cinsleri takip izledi.

Denizyolu ile yapılan ihracatta en fazla yük elleçlemesi 1 milyon 438 bin 311 ton ile Amerika’ya yapılan taşımalarda gerçekleşti. Amerika’yı, İsrail'e ve İspanya’ya yapılan taşımalar takip etti.

Aynı dönemde ithalatta en fazla yük elleçlemesinin 4 milyon 657 bin 551 ton ile Rusya’dan yapılan taşımalarda olduğu belirlendi.