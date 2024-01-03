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        Haberler Kültür-Sanat Ocakta da kültür - sanat ve eğlence

        Ocakta da kültür - sanat ve eğlence

        İstanbul'un kültür, sanat ve eğlence hayatının en keyifli etkinlik mekânlarından Maximum Uniq'de eğlence ocak ayında da devam edecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2024 - 09:23 Güncelleme: 03.01.2024 - 09:23
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        Ocakta da kültür - sanat ve eğlence
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        İstanbul’un kültür, sanat ve eğlence hayatının en keyifli etkinlik mekânlarından Maximum Uniq'de eğlence ocak ayında da devam edecek

        Mekân, Ocak ayında tiyatro oyunlarından, çocuk gösterilerine, tek kişilik oyunlardan, yarışmalara, ilizyon gösterilerinden konsere kadar farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak ve yıldız isimleri sahnesinde ağırlayacak.

        Haluk Bilginer, Zuhal Olcay, Demet Akbağ, Salih Bademci, Engin Günaydın, Cengiz Bozkurt, Serkan Keskin, Taner Ölmez, Aslı İnandık, İbrahim Selim gibi yıldız isimler, Maximum Uniq'te hayranlarıyla buluşacak.

        Maraton, 4 Ocak’ta İbrahim Selim İle Bu Gece’yle başlayacak. Usta oyuncular Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay'ın başrolünü paylaştığı 'Kel Diva', 23 ve 24 Ocak’ta sahnede olacak. 18 ve 30 Ocak'ta İbrahim Selim ile Quiz Night, 11 ve 25 Ocak’ta Yasemin Şefik’ten Uyduruk Sonlar, 27 Ocak’ta Gomidas izleyicilerle buluşacak.

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        8 Ocak’ta tiyatro festivali kapsamında Nora, 10 Ocak’ta Aslı İnandık’ın başrolünde olduğu yeni tiyatro oyunu ‘Hamiyet’, Engin Günaydın’ın yazdığı ve başrolünde oynadığı ‘Hücreler’ ise 19,20, 21, 28 ve 29 Ocak’ta Maximum Uniq sahnesinde olacak.

        12 Ocak’ta Öteki, 23 ve 24 Ocak’ta Kel Diva, 25 Ocak’ta Saatleri Ayarlama Enstitüsü, 31 Ocak’ta da Aydınlık Evler, Maximum Uniq’te seyirci ile buluşacak.

        ÇOCUKLARA MÜJDE

        Maximum Uniq’te sömestir tatilinde çocuklar için de yok yok! 13, 22 ve 26 Ocak’ta Güldüy Güldüy Show Çocuk, 23 Ocak’ta Nasreddin Hoca, 24 Ocak’ta The Illusıonist, 20 Ocak’ta Olivier Twist, 21 Ocak Seksen Günde Dünya Turu, 27 Ocak’ta Hay Aksi Beethoven, 28 Ocak’ta ise Kelimeler Adası ile tatilin tadı Maximum Uniq’te çıkacak.

        MAXIMUM UNIQ OCAK AYI ETKİNLİK TAKVİMİ

        4 OCAK PERŞEMBE... İBRAHİM SELİM İLE BU GECE

        8 OCAK PAZARTESİ... NORA

        10 OCAK ÇARŞAMBA... HAMİYET

        11 OCAK PERŞEMBE... UYDURUK SONLAR YASEMİN ŞEFİK

        12 OCAK CUMA... ÖTEKİ

        13 OCAK CUMARTESİ... GÜLDÜY GÜLDÜY SHOW ÇOCUK

        18 OCAK PERŞEMBE... İBRAHİM SELİM İLE QUIZ NIGHT

        19 OCAK CUMA... HÜCRELER

        20 OCAK CUMARTESİ... HÜCRELER

        20 OCAK CUMARTESİ... OLIVER TWIST

        20 OCAK CUMARTESİ... THE RINGO JETS

        21 OCAK PAZAR... HÜCRELER

        21 OCAK PAZAR... SEKSEN GÜNDE DÜNYA TURU

        22 OCAK PAZARTESİ... GÜLDÜY GÜLDÜY SHOW ÇOCUK

        23 OCAK SALI... KEL DİVA

        23 OCAK SALI... NASREDDİN HOCA

        24 OCAK ÇARŞAMBA... KEL DİVA

        24 OCAK ÇARŞAMBA... THE ILLUSIONIST

        25 OCAK PERŞEMBE... SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ

        25 OCAK PERŞEMBE... UYDURUK SONLAR YASEMİN ŞEFİK

        26 OCAK CUMA... GÜLDÜY GÜLDÜY SHOW ÇOCUK

        27 OCAK CUMARTESİ... HAY AKSİ BEETHOVEN

        27 OCAK CUMARTESİ... GOMİDAS

        28 OCAK PAZAR... KELİMELER ADASI

        28 OCAK PAZAR... HÜCRELER

        29 OCAK PAZARTESİ... HÜCRELER

        30 OCAK SALI... İBRAHİM SELİM İLE QUİZ NIGHT

        31 OCAK ÇARŞAMBA... AYDINLIK EVLER

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