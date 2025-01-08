Ocak halka arz takvimi: Bu ay hangi firmalar halka arz oldu?
Yatırımcılar tarafından borsa ve halka arz şirketleri takip ediliyor. Ocak ayında Egeyapı Avrupa GYO, Armada Gıda Ticaret ve Gülermak Ağır Sanayi halka arz oldu. İşte üç şirketin merak edilen bilgileri ve Ocak halka arz takvimi...
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Yatırımcılar tarafından merak edilen Ocak halka arz takvimi işliyor. İki firma daha talep toplamaya devam ederken, bir firma borsada işlem görmeye devam ediyor. İşte, tüm detaylarıyla Ocak 2025 halka arz takvimi...
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GÜLERMAK AĞIR SANAYİ TALEP TOPLAMAYA BAŞLADI
Toplamda 32 milyon 300 bin lot dağıtmaya hazırlanan firma 10 Ocak'a kadar talep toplayacak. 4.8 milyar TL büyüklük ile halka arz olan firmanın hisse fiyatı 125 TL olarak belirlendi ve halka arzdan elde edilen fonun en büyük kısmı makine ve ekipman alımı için kullanılacak.
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EGEYAPI AVRUPA GYO TALEP TOPLAMA SÜRESİ BİTİYOR
61 milyon 200 bin lot dağıtmaya hazırlanan Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın hisse fiyatı 15 TL olarak belirlendi. 918 milyon TL büyüklük ile halka arz olan firma elde edeceği fonun en büyük kımısını Modernyaka projesinin finansmanında kullanacak.
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ARMADA GIDA TİCARET HALKA ARZ OLDU
Armada Gıda Ticaret toplamda 45 milyon 830 bin lot dağıttı. Kişi başına 3040 TL değerinde 76 lot düştü. Firmanın halka arzına 436 bin 25 kişi katıldı ve 3 Ocak tarihi itibarıyla firma borsada işlem görmeye başladı.