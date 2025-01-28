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        Haberler Bilgi Ekonomi Ocak enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK 2025 Ocak enflasyon verilerini saat kaçta, ayın kaçında açıklayacak?

        TÜİK 2025 Ocak enflasyonunu ne zaman açıklayacak?

        Bu hafta piyasaların odağında TÜİK'in açıklayacağı Ocak enflasyon verileri yer alıyor. Merkez Bankası'nın Aralık ve Ocak ayında peş peşe faizi düşürmesinin ardından TÜİK'ten gelecek rakamlar merak ediliyor. İşte, TÜİK tarafından enflasyonun açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2025 - 08:15 Güncelleme: 28.01.2025 - 08:15
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        • 1

          Ocak ayının sonuna doğru yaklaşırken, gözler enflasyon rakamları için TÜİK'e döndü. Yılın ilk enflasyon verisi beklenirken, Merkez Bankası'nın PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 45'e düşürmesi ile yerel piyasalar, TÜİK'ten gelecek rakamlara odaklandı. Peki, TÜİK 2025 Ocak enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

        • 2

          TÜİK OCAK ENFLASYON VERİLERİNİ NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Ocak ayı enflasyon rakamları 3 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.

        • 3

          TÜİK 2024 ARALIK ENFLASYON VERİLERİ NE OLMUŞTU?

          Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 1,03, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 0,4 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 44,38, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 28,52 olarak kayıtlara geçti.

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