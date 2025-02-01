Ocak ayı enflasyon verileri için gözler bir kez daha TÜİK’e çevrildi. Her ayın başında açıklanan enflasyon rakamları, Merkez Bankası’nın faiz oranını yüzde 45’e düşürmesinin ardından büyük bir merakla bekleniyor. Ayrıca, AA Finans tarafından yayımlanan beklenti anketi de piyasaların genel durumu hakkında önemli ipuçları veriyor. İşte, Ocak ayı enflasyon beklenti anketi sonuçları...