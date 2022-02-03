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Ocakta fiyatı en fazla artan elektrik, en çok düşen çocuk kazağı oldu

Tüketici fiyatları bazında ocakta en fazla fiyat artışı yüzde 69,97 ile elektrik ücretinde, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 8.19 ile çocuk kazağında görüldü

03.02.2022 - 13:19 | Güncelleme: ABONE OL
Ocak ayı zam şampiyonu elektrik oldu
AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, elektrik ücretindeki fiyat artışını yüzde 54,74 ile patlıcan, yüzde 54,27 ile dolmalık biber, yüzde 45,81 ile salatalık izledi.

Ocakta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 41,99 ile kabak, yüzde 37,74 ile puding, yüzde 37,57 ile sürücü eğitim kurs ücreti, yüzde 36,33 ile bira, yüzde 35,56 ile rakı, yüzde 32,94 ile domates ve yüzde 32,12 ile metro ücreti yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 8,19 ile çocuk kazağında oldu. Bunu yüzde 7,69 ile portakal, yüzde 7,28 ile kadın hırkası, yüzde 7,1 ile erkek kazağı, yüzde 6,65 ile kadın pardösüsü takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, ocakta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Elektrik Ücreti 69,97
Patlıcan 54,74
Dolmalık Biber 54,27
Salatalık 45,81
Kabak 41,99
Hazır Pakette Toz Tatlılar (Puding) 37,74
Sürücü Eğitim Kurs Ücreti 37,57
Bira 36,33
Rakı 35,56
Domates 32,94
Metro Ücreti 32,12
Motorin 29,64
Benzin 26,96
Roka 26,86
Otoban Geçiş Ücreti 25,26
Kaşar Peyniri 25,00
Taksi Ücreti 24,69
Mercimek 24,45
Belediye Otobüs Ücreti 24,41
Mandalina 24,40

Ocakta fiyatı en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Bot (Erkek için) -0,36
Mücevher (Altın) -0,44
Bot (Kadın için) -1,06
Kaban (Erkek için) -1,47
Pijama (Kadın için) -2,29
Eşofman (Çocuk için) -2,65
Gömlek (Erkek için) -2,89
Pijama (Çocuk için) -3,30
Erkek Mont -3,81
Kaban (Kadın için) -4,49
Etek -4,96
Gömlek (Çocuk için) -5,19
Sweatshirt (Çocuk için) -5,23
Sweatshirt (Erkek için) -5,37
Elbise (Kadın için) -6,59
Pardösü (Kadın için) -6,65
Kazak (Erkek için) -7,10
Hırka (Kadın için) -7,28
Portakal -7,69
Kazak (Çocuk için) -8,19

Muhabir : Merve Özlem Çakır
Yayınlayan : Emin Tamer Toğanaş

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