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Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2022 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %8,3, imalat sanayi sektörü endeksi %7,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %5,6 arttı.

Sanayi üretim endeksi yıllık değişim oranları (%), Ocak 2022

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 2.4 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %11,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi %3,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,6 azaldı.

Sanayi üretim endeksi aylık değişim oranları (%), Ocak 2022