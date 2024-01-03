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        Haberler Ekonomi Emlak Ocak ayı kira artış oranı yüzde kaç? 12 Aylık veri belli oldu! 2023 Ocak ayı iş yeri kira artış oranı - Emlak Haberleri

        Ocak ayı kira artış oranı yüzde kaç? 2024 Ocak ayı iş yeri kira artış oranı

        İş yeri kira artış oranı Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Ocak ayında kontrat yenileyecek olan iş yeri sahipleri Aralık ayı itibarıyla 12 aylık enflasyon artış oranını araştırıyor. Peki, Ocak ayı kira artış oranı yüzde kaç olacak? İşte merak edilen sorunun cevabı...

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        Giriş: 03.01.2024 - 08:24 Güncelleme: 03.01.2024 - 08:24
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        • 1

          Ocak ayı kira artış oranı TÜİK tarafından Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Peki, Ocak ayı iş yeri kira arış oranı yüzde kaç olacak? İşte merak edilen 2023 Ocak ayı iş yeri kira artış oranıyla ilgili merak edilen detaylar...

        • 2

          OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI

          Aralık ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından 3 Ocak Çarşamba günü yani bugün açıklanacak Verilerin açıklanmasının ardından Ocak ayı kira artış oranı da belli olmuş olacak.

        • 3

          KİRADA YÜZDE 25 ZAM DEVAM EDİYOR MU?

          Kirada yüzde 25 zam sınırlaması bu sene de uygulanmaya devam ediyor. Yeni bir karar alınmadığı takdirde düzenleme 1 Temmuz 2024 tarihine kadar sürecek.

        • 4

          OCAK AYI KİRA ZAMMI

          İş yerlerini kiralarında uygulanan zam tavanı ise enflasyondaki on iki aylık ortalamalara göre belirleniyor. Buna göre Ocak ayı kira zammı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından saat 10.00'dan sonra belli olacak.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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