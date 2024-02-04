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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Ocak ayı enflasyonu açıklanıyor! 2024 Ocak ayı enflasyonu ne zaman saat kaçta açıklanacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Ocak ayı enflasyonu açıklanıyor! 2024 Ocak ayı enflasyonu ne zaman saat kaçta açıklanacak?

        Ocak ayı enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Kontrat yenileyecekler ve Temmuz ayında yapılacak olan emekli ve memur maaş zam tahminlerini hesaplamak isteyenler bu sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Öte yandan Ocak ayı enflasyon tahminleri ise şekillenmeye başladı. Peki, 2024 Ocak ayı enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte merak edilen sorunun cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2024 - 12:00 Güncelleme: 04.02.2024 - 12:00
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        • 1

          Ocak ayı enflasyon oranları Şubat ayının başlamasıyla birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırada yer alıyor. Bilindiği üzere enflasyon oranları TÜİK tarafından kamuoyuyla paylaşılıyor. Peki, Ocak ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen Ocak ayı enflasyon oranlarıyla ilgili detaylar...

        • 2

          TÜİK OCAK AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Ancak hafta sonuna denk gelen günlerde bir sonraki pazartesi günü açıklanıyor. Buna göre; Ocak ayı enflasyon rakamları 5 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.

        • 3

          YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

          Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) bu anket döneminde yüzde 42,04 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 41,23 iken, bu anket döneminde yüzde 39,09 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 24,82 ve yüzde 23,69 olarak gerçekleşmiştir.

        • 4

          12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

          2024 yılı Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 21,92 olasılıkla yüzde 33,00 – 36,99 aralığında, yüzde 44,47 olasılıkla yüzde 37,00 – 40,99 aralığında, yüzde 24,15 olasılıkla ise yüzde 41,00 - 44,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

          Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 15,25’inin beklentilerinin yüzde 33,00 – 36,99 aralığında, yüzde 47,46’sının beklentilerinin yüzde 37,00 – 40,99 aralığında, yüzde 30,51’inin beklentilerinin yüzde 41,00 – 44,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

        • 5

          24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

          2024 yılı Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 22,33 olasılıkla yüzde 16,00 – 21,99 aralığında, yüzde 57,78 olasılıkla yüzde 22,00 – 27,99 aralığında, yüzde 8,72 olasılıkla ise yüzde 28,00 – 33,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

          Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 25,86‘sının beklentilerinin yüzde 16,00 - 21,99 aralığında, yüzde 50,00‘ının beklentilerinin yüzde 22,00 – 27,99 aralığında, yüzde 13,79‘unun beklentilerinin yüzde 28,00 – 33,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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