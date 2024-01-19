Pek çok ekonomik kalemi doğrudan etkileyen enflasyon rakamlarının açıklanacağı kritik tarih bekleniyor. Yılın ilk enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. Peki, Ocak ayı enflasyon oranı rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 Ocak ayı enflasyon beklentisi anketi...