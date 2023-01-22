24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ
2023 yılı Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 22,26 olasılıkla yüzde 10,00 – 14,99 aralığında, yüzde 55,50 olasılıkla yüzde 15,00 – 19,99 aralığında, yüzde 13,12 olasılıkla ise yüzde 20,00 – 24,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre,24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 18,75‘inin beklentilerinin yüzde 10,00 - 14,99 aralığında, yüzde 46,88‘inin beklentilerinin yüzde 15,00 – 19,99 aralığında, yüzde 21,88’ininbeklentilerinin yüzde 20,00 – 24,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.