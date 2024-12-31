Ocak ayında hangi firmalar halka arz oluyor? İşte Ocak 2025 halka arz takvimi
Ocak ayında üç firma daha halka arz için hazırlıklarını tamamlıyor: Gülermak Ağır Sanayi İnşaat, Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Armada Gıda Ticaret Sanayi. Bu üç firmanın halka arz sürecine dair merak edilen tüm detayları sizin için derledik. İşte, Ocak 2025 halka arz takvimi ve önemli bilgiler...
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Ocak ayında yatırımcıların radarında olacak üç firma daha halka arz için gün sayıyor: Gülermak Ağır Sanayi İnşaat, Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Armada Gıda Ticaret Sanayi. Halka arz sürecine yönelik detaylar yatırımcıların merak odağı olurken, bu firmalara ilişkin tüm kritik bilgileri sizin için derledik. İşte, Ocak 2025 halka arz takvimi ve bilinmesi gereken ayrıntılar...
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ARMADA GIDA TİCARET HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI
Firma toplamda 45 milyon 830 lot dağıttı. Kişi başına 3040 TL değerinde 76 lot düştü. Firmanın halka arzına 436 bin 25 kişi katıldı.
ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ HALKA ARZ DETAYLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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EGEYAPI AVRUPA GYO HALKA ARZ OLUYOR
Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 6-7-8 Ocak 2025 tarihinde halka arz oluyor. 61 milyon 200 lot dağıtacak firma, 918 milyon TL halka arz büyüklüğüne sahip ve elde edeceği fonun yüzde 45'lik kısmını Modernyaka projesinin finansmanı için kullanacak.
EGEYAPI AVRUPA GYO HALKA ARZ DETAYLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT HALKA ARZ OLUYOR
Gülermak Ağır Sanayi İnşaat, 4.8 milyar TL büyüklük ile halka arz oluyor. Firma toplamda 32 milyon 300 bin lot dağıtımı yapacak. Halka arzdan elde edeceği fonun en büyük kısmını ise makine ve ekipman alımı için yapacak. Yatırımcıların merak ettiği diğer detaylar önümüzdeki günlerde netleşecek.
GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT GYO HALKA ARZ DETAYLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ