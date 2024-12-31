GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT HALKA ARZ OLUYOR

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat, 4.8 milyar TL büyüklük ile halka arz oluyor. Firma toplamda 32 milyon 300 bin lot dağıtımı yapacak. Halka arzdan elde edeceği fonun en büyük kısmını ise makine ve ekipman alımı için yapacak. Yatırımcıların merak ettiği diğer detaylar önümüzdeki günlerde netleşecek.

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