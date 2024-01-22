Normal şartlarda iki haftada bir gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın gerçekleşeceği tarih merak konusu oldu.

Yeni Kabine Toplantısı'nın yapılacağı tarihle ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Kabine Toplantısı'nın 29 Ocak'ta yapılması bekleniyor.