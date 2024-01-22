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        Haberler Gündem Ocak 2024 Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, gündem maddeleri neler?

        Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı?

        Gündeme dair birçok konunun ele alındığı Kabine Toplantısı'nın tarihi gündemi meşgul etmeye başladı. Hatırlanacağı gibi son olarak 16 Ocak tarihinde yapılan Kabine Toplantısı'nda emekliye ek zam başta olmak üzere birçok konu ele alınmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı'nın tarihi kadar gündem maddeleri de merak konusu oldu. İşte Ocak 2024 Kabine Toplantısı'nın yapılacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2024 - 22:14 Güncelleme: 22.01.2024 - 22:14
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        • 1

          Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Yılın ilk toplantısı hatırlanacağı gibi 16 Ocak tarihinde gerçekleşmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşecek toplantıda gündeme dair birçok konu ele alınacak. Peki, "Ocak 2024 Kabine Toplantısı ne zaman? bu hafta Kabine Toplantısı olacak mı, gündem maddeleri neler? İşte 2024 Kabine Toplantısı tarihi...

        • 2

          KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

          2024 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için tarih araştırmaları başladı. Yeni yılın ilk Kabine toplantısı 16 Ocak'ta gerçekleşti.

        • 3

          Normal şartlarda iki haftada bir gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın gerçekleşeceği tarih merak konusu oldu.

          Yeni Kabine Toplantısı'nın yapılacağı tarihle ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Kabine Toplantısı'nın 29 Ocak'ta yapılması bekleniyor.

        • 4

          KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM KONULARI

          Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda, Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi değerlendirilecek.

          Toplantıda öğretmen atamalarının ele alınması bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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