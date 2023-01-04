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Ocak 2023 zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri! Emekli ocak ayı zam farkı ne zaman yatacak?

Ocak ayı emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Emekli maaş zamları, 3 Ocak'ta TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından açıklık kazandı. 6 aylık enflasyon farkı ile en düşük emekli maaşının alacağı zam miktarı netlik kazanırken, refah payı ile ocak ayı zam farkının yatacağı tarih araştırılmaya başlandı. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklama ile emekli maaşında zam oranı refah payı ile yüzde 30 yükseltildiğini belirterek, en düşük emekli maaşı 5.500 TL olduğunu açıklamıştı. İşte 2023 emekli ocak ayı zam farkının ne zaman yatacağına ilişkin tüm detaylar...

Giriş: 04.01.2023 - 18:48 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur'lu tarafından merakla beklenen emekli maaş zamları netlik kazandı. TÜİK, aralık ayı enflasyon oranlarının açıklamasının ardından, 6 aylık enlasyon farkı belli olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli zammında, refah payı ile yapılacak zammın yüzde 30 olacağını açıkladı. Peki, "Emekli ocak ayı zam farkı ne zaman yatacak?" İşte emekli ocak ayı zam farkının yatacağı tarih...

  • MEMUR EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI NE ZAMAN YATIRILACAK?

    Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Aralık 2022 dönemi enflasyon verilerini açıklamasıyla, memur ve emeklilerin maaşlarına yansıtılacak enflasyon farkı belli oldu.

    Aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18 yıllık yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. Bu gelişmeyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyona göre yüzde 15,39 oranında zam alacaktı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emeklilerin maaşlarına yapılan zam oranının yüzde 30'a yükseldiğini, en düşük emekli maaşının ise 5 bin 500 lira olduğunu açıkladı.

    Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

     

    Öte yandan ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere memur ve emeklilerin maaşlarına enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden alacakları zammın yanında ilava destek sağlanması da ön görülüyor.

  • EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!

    Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak enflasyon farkı zammı belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 15.4 oranında enflasyon farkı verilecek. Memur maaşları ve Emekli Sandığı’ndan emeklilerin aylıkları ise yüzde 16.5 oranında artacağı hesaplanmıştı.

     

  • EMEKLİ MAAŞI YÜZDE 30 ARTACAK

    Refah payı ile birlikte memur maaşları ve Emekli Sandığı’ndan emeklilerin aylıkları ise yüzde 30 oranında artacak.

  • EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 5 BİN 500 TL!

    2022 Temmuz ayında 3 bin 500 TL'ye çıakrtılan en düşük emekli maaşı 2023 Ocak ayında 5 bin 500 TL'ye yükseltildi.

  • EMEKLİ OCAK AYI ZAM FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

    Emekli maaşı Ocak ayu zam farklarının Ocak ayında maaşlarla birlikte yatırılması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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