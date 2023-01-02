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Ocak 2023 başkomiser maaşları: Başkomiser maaş ücreti belli oldu mu? Başkomiser maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Ocak 2023 başkomiser maaşları: Başkomiser maaşı ne kadar olacak?

Memur ve emekli zammında gözler, 3 Ocak'ta TÜİK tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon verilerine çevrildi. Polis olarak, başkomiserlik mesleğini icra edenler memur zammıyla başkomiser maaşının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. İşte Ocak 2023 memur zammıyla polis derecesine göre başkomiser maaşları...

Giriş: 02.01.2023 - 22:42 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Milyonlarca emekli ve memur TÜİK tarafından açıklanacak aralık ayı enfasyon rakamlarını bekliyor. Memur zammının belli olmasının ardından, başkomiserlik maaşlarına ne kadar zam geleceği de netlik kazanmış olacak. Peki, "Başkomiser maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

  • 2023 POLİS VE BAŞKOMİSER MAAŞI

    Polisler için %8.91 olan zam oranı enflasyon farkı ile birlikte %16.91’e ulaşacak.

    Bu orana bakıldığında 2023 Ocak ayında 8/1 polis maaşı 16.082TL olacak

    3/1 başkomiser maaşı ise 18.489 TL olacak.

    Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerekse bakanlar tarafından yapılan çok sayıda açıklama, memurların alım gücünün artırılacağı yönünde oldu. Maaş zammının bu oranların çok üzerinde olması bekleniyor.

    Bu konuda bir açıklama ya da yeni veri geldiğinde maaşlara yansıtılarak yeniden hesaplama yapılacaktır.

  • POLİS OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

    Polis Akademisi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren bu okullardan herhangi birine eğitim durumunuza bağlı olarak giriş yapabilir; aldığınız eğitimin ardından polislik unvanı elde edebilir. Polis adayları 3 ayrı sınavdan geçmektedir. Bu sınavlar şu şekildedir;

    Yazılı Sınav

    Sözlü Sınav

    Fiziksel Sınav

  • Türk vatandaşı olmak.

    Lise, lisans ve ön lisans mezunu olmak.

    Eğer yurt dışında herhangi bir okuldan mezun iseniz denklik belgesi sahibi olmak.

     

  • KPSS baraj puanını geçmek. (Pomem için geçerlidir.)

    Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak.

    Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak.

     

  • Reşit olmak (18 yaş kanunu) 30 yaşını geçmemek.

    Siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak.

    Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

     

  • Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

    Polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

    Kişin silah taşımak için engel bir durumunun olmaması.

    Ceza almamış olmak.

    Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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