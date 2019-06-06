06 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Obradovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, TOFAŞ'ı ortaya koyduğu mücadeleden dolayı tebrik etti.
TOFAŞ'ın çok iyi bir sezon geçirdiğini belirten Obradovic, serinin ilk maçı hariç diğer iki maçta iyi savaştıklarını dile getirdi.
Obradovic, maçın başında oyunu domine ettiklerini, son periyotta durumun değiştiğini vurgulayarak şunları söyledi:
"Oyunu ne kadar domine etsek de TOFAŞ geri dönmenin bir yolunu buldu. Takımımı tebrik ediyorum, bir kez daha finale kaldılar. Çok zor koşullar altında bunu başardık. 4 sakat oyuncumuz vardı. Bu da beni çok gururlandırıyor. Zor koşullar altında oyuncularımız çok güzel çalıştı. Bütün play-off maçlarında olduğu gibi inişler çıkışlar oldu. Oyuncularım enerjiyle oynuyorlar. Böyle olunca da kolay olmuyor. İki takım taraftarlarına da oluşturdukları atmosferden dolayı teşekkür ediyorum. "
ORHUN ENE: BAŞARIYI SÜREKLİ HALE GETİRME PEŞİNDE OLACAĞIZ
TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene de oyuncularına gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür etti.
Bu sezonun genelinde çok zor anlarla karşı karşıya kaldıklarını belirten Ene, yaşanan sakatlıklardan dolayı istedikleri kimyayı bir türlü oluşturamadıklarına dikkati çekti.
Ene, sezon hedeflerinin geçen sene gibi final olduğunu ama bunu gerçekleştiremediklerini anlatarak, şöyle konuştu:
"Fenerbahçe Beko ne kadar eksik oynarsa oynasın çok iyi bir takım. Anadolu Efes de kadro anlamında güçlenip iyi bir basketbol ortaya koyunca final hedefi zorlaştı. Bunun dışında final oynamasak da başka hedeflerimiz vardı. Bu başarıyı gösteremesek de sezon boyunca tecrübesi az olan genç oyunculara önem verdik. Onlar da bunun karşılığını vermek için gayret gösterdiler. Son 2 maçın kırılma anlarında da bu oyuncular sahne aldı. Bugün 21 sayı geri düştüğümüz bir maçta geri gelmeyi başardık ama enerjimiz devamını getirmeye yetmedi. Önümüzdeki sezon yeniden yapılanarak hatalarımızı gözden geçirip başarıyı sürekli hale getirme peşinde olacağız."
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