29 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Karşılaşmadan sonra yapılan basın toplantısında konuşan Obradovic, hücum açısından ligin en iyi ikinci takımıyla karşılaştıklarını anlatarak, şöyle konuştu:
"Buna göre hazırlandık. Shved oynamamasına rağmen 31 dış atış kullandılar. İkinci yarı daha agresiftik. İlk yarıdaki gibi kolay şut kullanmalarına izin vermedik. Bu da bize özgüven verdi hücum için. Bu yüzden de üçüncü ve dördüncü çeyrekte iyi oynadık. Çok iyi bir takımı yendik bu akşam. Oyuncularımın bugünkü performanslarından dolayı çok mutluyum."
Sarı-lacivertlilerle, THY Avrupa Ligi'nde 200. maçına çıkmasıyla ilgili Obradovic, şunları kaydetti:
"Öncelikle taraftara teşekkür etmekten başka bir şey diyemiyorum, müthiş destekleri için. Maç maç ilerliyoruz. 6,5-7 yıldır buradayım. Bize verdikleri sevgi çok değerli. Kendi salonumuzda özel bir enerji veriyorlar. Aynı şekilde ASVEL maçında da destek vardı. Neredeyse Avrupa'nın her yerinde destekleri var. Onların desteğini her zaman aklımızda tutmalıyız. Bizi seven çok insan var. Her zaman bizi destekliyorlar. Gelmeden önce 200 maçı nasıl düşünebilirdim ki. Hayatımız hep bir sonraki maç. Ne kadar kenarda olacağımı düşünmemiştim. Sadece benim 200. değil, yardımcılarımın da 200. maçı. Taraftarımızla, oyuncularımla birlikte olmak güzel."
"İYİ SAVUNMA İÇİN HERKES KONSANTRE OLMALI"
Üçüncü çeyrekteki etkili savunmaları ve bu bölümde sadece 6 sayı yemeleriyle ilgili de konuşan Obradovic, "Soyunma odasında maçı değiştirmemiz gerektiğini konuştuk. Kolay sayı buluyorlardı. Özellikle Timma. Bir oyuncu için ilk yarı çok fazla şut kullandı. Odaklanamadık. İyi savunma yapmak için herkesin konsantre olması lazım. Basketbol kolay bir oyun değil. Maçın her anına odaklanmanız gerekiyor. İkinci yarıda yanlış hatırlamıyorsam sadece bir savunma hatası yaptık. Tabii ki sayı üretmeniz lazım ama rakibin de kolay sayı şansı bulmasını engellemeniz gerekir." ifadelerini kullandı.
"İYİ OLAN ŞEY TÜRKÇE BİLMİYOR OLMAK"
Obradovic, taraftarın "Obradovic'e yeni sözleşme" tezahüratının sorulması üzerine esprili bir yanıt vererek, "İyi olan şey Türkçe'yi bilmiyor olmak." diyerek sözlerini tamamladı.
Kurtinaitis: "Üçüncü çeyrekte hiç iyi oynayamadık"
Khimki Başantrenörü Rimas Kurtinaitis, üçüncü çeyrekteki oyunlarıyla maçı kaybettiklerini dile getirdi.
Fenerbahçe Beko'yu ve başantrenör Obradovic'i tebrik eden Kurtinaitis, "Maça çok iyi başladılar. Üçüncü çeyrekte hiç iyi oynayamadık. Kontrol edemedik maçı. Onlara şans verdik ve maçı kazandılar." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!