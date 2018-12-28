THY Euroleague'de Real Madrid'i deviren Fenerbahçe Beko'da başantrenör Zeljko Obradovic açıklamalarda bulundu.

Sırp çalıştırıcı, geride olmalarına rağmen kazanmak için her şeyi yaptıklarını belirterek "6 sayı ile öndelerdi ve reaksiyon vermemiz gerekiyordu. Takım gibi reaksiyon verdik. Son kenar oyununu iyi oynadık. Son savunmada öyleydi. Maçı istiyorsanız bu şekilde kazanmanız lazım. Real Madrid böyle savunma yapar. Agresif olmak zorundasınız. İlk yarıda soyunma odasında oyuncularıma bunu söyledim. Onlar size şut veriyor, kullanmalısınız. Topu bu şekilde paylaşmamız lazım. Bazen bu şekilde kazanmamız gerekiyor. Daha çok maç var önümüzde. Maç maç bakmamız lazım. Bu sezon çok uzun. Bazı önemli oyuncularımız yokken birçok maç oynadık. Bugün de Kostas yoktu. Kendimize inanmaya devam etmemiz lazım. Önümüzde çok maç var bunu anlamamız lazım" ifadelerini kullandı.

Obradovic, salonu tıklım tıklım dolduran taraftarlara da övgüler yağdırarak "Taraftarlara kalbimden teşekkür ediyorum. Umarım Darüşşafaka Tekfen ile oynayacağımız yılın son maçına da gelirler ve bizi yalnız bırakmazlar" dedi.