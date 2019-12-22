22 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ING Basketbol Süper Ligi´nin 13´üncü haftasında sahasında Teksüt Bandırma´yı 89-79 mağlup eden Fenerbahçe Beko´da başantrenör Zeljko Obradovic, karşılaşmanın ardından kulüp televizyonu´na açıklamalarda bulundu.
Teksüt Bandırma galibiyeti ilgili değerlendirmede bulunan Zeljko Obradovic, "Çok negatif bir süreçten sonra bu maçı kazanmamız çok önemliydi. Savunma açısından problemli anlarımız olduğu doğru ama bugün daha çok takım gibi oynadık. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Her top için savaşmalı ve sonuna kadar mücadele etmeliyiz. Ne Türkiye Ligi´nde ne de EuroLeague´de kesinlikle kolay maç yok. Ayrıca, Teksüt Bandırma koçu Hakan Demir´in maç sonunda sarf etmiş olduğu güzel sözler için kendisine çok teşekkür ediyor ve ona ilerleyen haftalar için başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.
"ALİ KOÇ VE SEMİH ÖZSOY´A DESTEKLERİNDEN DOLAYI ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"
Taraftarlarının desteğine vurgu yapan Obradovic, "Yaklaşık 6 küsur yıldır buradayım. İnanılmaz bir destek var. Kalpten söylüyorum, desteklerini hissediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hem bana hem de takımımıza karşı inanılmaz bir destekleri var. Onlar hepimizden daha önemliler. Senelerdir bize destek veriyorlar ve onlar olmasa bizim işimizin hiçbir anlamı yok. Bizimle devam etmelerini diliyorum. Onlara en iyimizi yapacağımıza dair söz veriyorum. Tabii ki bu kolay olmayacak. Öte yandan, yakın zamanda yaşadığımız zor süreçte Başkanımız Ali Koç ve Başkan Vekilimiz Semih Özsoy´la birlikte toplantı yaptık. Toplantıda Genel Menajerimiz Maurizio Gherardini de vardı. Kendileriyle bulunduğumuz durumu nasıl iyileştirebileceğimize ve bu durumdan nasıl çıkabileceğimize dair görüştük. Toplantımız çok iyi geçti. Gelecekte daha iyi seviyede olmak için neler yapmamız gerektiğini hep birlikte konuştuk. İkisine de koşulsuz destekleri için teşekkür ediyorum. Özellikle Semih Bey´e teşekkür ediyorum çünkü her zaman bizimle ve bizimle inanılmaz vakit geçirerek bize her zaman yardımcı olmaya çalışıyor. Umarım yaşanan her şey, takım olarak nasıl bir yerde olduğumuzu, ne kadar büyük bir kulüpte bulunduğumuzu ve insanların bize nasıl reaksiyon göstererek destek olduklarını anlayıp, yüzde yüzümüzü değil daha fazlamızı vermemiz gerektiğini kavrayacağız" diye konuştu.
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