Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli ekibin başında 500. maçına yarın Solgar Vitamin Türkiye Kupası finalinde Darüşşafaka Tekfen'e karşı çıkacak.

Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak final maçıyla 500. kez sarı-lacivertlilerin başında yer alacak Obradovic, 7. sezonunu geçirdiği takımıyla önemli bir kilometre taşını daha geride bırakacak.

Obradovic, tarihi başarılar kazandırdığı sarı-lacivertlilerle ING Basketbol Süper Ligi'nde 259, THY Avrupa Ligi'nde 213, Türkiye Kupası'nda 21, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ise 6 olmak üzere toplam 499 karşılaşmaya çıktı.

Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe, 377 kez sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Organizasyonlara göre Obradovic'in Fenerbahçe karnesi şöyle:

Organizasyon Maç sayısı Galibiyet Yenilgi Basketbol Süper Ligi 259 211 48 THY Avrupa Ligi 213 146 67 Türkiye Kupası 21 17 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası 6 3 3 TOPLAM 499 377 122

Not: 2013-2014 sezonunda Galatasaray, ligdeki final serisinin son maçına çıkmadığı için bu karşılaşma istatistiklere dahil edilmemiştir.

%75.5 KAZANMA ORANI

Obradovic, Fenerbahçe'nin başında çıktığı maçlarda önemli bir galibiyet yüzdesi elde etti.

Tecrübeli başantrenör, 7. sezonunu geçirdiği sarı-lacivertlilerle 499 maçta 377 galibiyet aldı ve yüzde 75,5 kazanma oranı yakaladı.

11. KUPA İÇİN SAHADA

Zeljko Obradovic, 500. maçında kulübe 11. kez kupa sevinci yaşatmak için yarın parkeye çıkacak.

Obradovic'i 2013 yılında takımın başına getiren sarı-lacivertliler, 1 THY Avrupa Ligi, 4 Türkiye Ligi, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Türkiye Kupası zaferi yaşadı.

Sırp başantrenörden önce tarihinde 13 kupası bulunan sarı-lacivertliler, 7 yılda Obradovic'le 10 kupayı müzesine götürdü.